Как часто городские скверы моют с шампунем - расскажет «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Чистая контейнерная площадка, отремонтированные подъезды, современные почтовые ящики, видеонаблюдение и автоматическая регулировка отопления - все это не сказка, а реальность для жильцов одного из домов Мурманска. Как этого удалось добиться в обычном доме?

Внимательные мурманчане заметили, как дворники моют площадь перед памятником Кириллу и Мефодию, которую все лето ремонтировали. В ход идет не просто вода, но и мыльный раствор. Свежий выпуск «Вечернего Мурманска» рассказывает, как часто городские скверы подвергаются влажной уборке с шампунем, и как еще наводят лоск в популярных у мурманчан досуговых местечках.

Получила продолжение нашумевшая история с трупом собаки, оставленном на капоте автомобиля в одном из дворов Мурманска. Но на этот раз возмутителя спокойствия, бросившего труп собаки на машину, полиция заковала в наручники. За что? Подробности этой скандальной истории читайте в свежем выпуске «Вечерки».