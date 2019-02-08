Как добиться горячей воды и отопления в своём доме, выяснили корреспонденты «Вечернего Мурманска»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

27 улиц планируется отремонтировать в Мурманске в этом году. Такая цифра прозвучала на заседании проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, какие именно улицы заполярной столицы будут капитально ремонтировать, можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Оставлять карточки с номером телефона под лобовыми стеклами давно стало правилом хорошего тона среди автомобилистов. Такая автовизитка помогает быстро связаться с водителем и, например, попросить его переставить машину в другое место на время уборки дороги. Где в Мурманске можно бесплатно получить автовизитку, рассказывают журналисты «Вечёрки».

Жильцы одной из квартир дома № 26 на Кольском проспекте с конца сентября частично обходятся без отопления – в одной комнате его просто нет. А в доме № 15 в Охотничьем переулке ещё летом забраковали бойлер из-за почти 100-процентного износа. Как же добиться горячей воды и отопления, выяснили корреспонденты «Вечернего Мурманска».

9 февраля в 11.00 на спортивном комплексе «Снежинка» (КП-2) начнётся праздник, посвященный всероссийскому Дню зимних видов спорта. Если позволит погода, основными его участниками станут дошколята. И в это же время на «Снежинке» начнётся очередной этап конкурса «Лыжня зовёт». О том, как стать его участником и что получат победители, читайте в «Вечернем Мурманске».