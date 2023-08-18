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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.23 19:30

Как дома: вкусные супы быстрого приготовления для бойцов в зону СВО готовят жительницы ЗАТО Александровск

В меню около 10 видов первых блюд, а также каши, напитки и сладости. Занимает такая деятельность всё свободное время, но главное, уверены повара, чтобы ребята почувствовали искреннюю поддержку и веру в победу.

Ароматы трав и овощей встречают гостя ещё с порога: именно так пахнет тепло родного дома. Ни днём, ни ночью на небольшой кухне многоэтажного дома не останавливается важный, пожалуй, даже стратегический процесс сушки продуктов. Это царство специалиста по изготовлению супов быстрого приготовления Натальи Медведевой. Всё натуральное - без усилителей вкуса, но щедро заправлено заботой и любовью.

Наталья Медведева, руководитель организации «ZАТО Vкусно», г. Снежногорск: «Это гораздо вкуснее. Мы делаем это для того, чтобы они там почувствовали нашу заботу, дом вспомнили, чтобы просто им было тепло, чтобы они знали, что мы ждём их и любим».

Сегодня на кухне довольно многолюдно - без пчёлок-помощниц не обойтись в столь ответственном деле. Мясо, крупы, овощи – всё сначала отваривают до готовности, а затем тщательно высушивают до специфического хруста. Дегидрация – это самое важное в супах быстрого приготовления. Влага способна не просто загубить продукт, вызвав образование плесени, но и лишить бойца порции домашнего первого блюда, так необходимой для поддержки сил и духа.

Девушки стараются всё готовить сами. Это касается, например, приправ, лапши, злаковых батончиков и хлеба для сухарей. Почти у каждой есть поварской набор необходимого оборудования: сушильный аппарат, лапшерезка, хлебопечка... Даже в отпускной сезон женщины заготавливают полуфабрикаты, собирают, сушат, везут для фасовки: с огорода всё экологичнее.

Но наличие кухонных приборов для доброго дела совсем не обязательно: руки нужны всегда – для доставки продуктов, их подготовки к сушке (чистке, варки и нарезки) и, конечно, для порционной фасовки готового набора быстрого приготовления.

Так готовить решила и Наталья Яркова.

Наталья Яркова, волонтёр организации «ZАТО Vкусно», г. Снежногорск: «Мне жаль время упускать, решила, что буду помогать. Сначала это были мешки картошки, моркови… Потом пошло дальше: на днях забрала свою чудную лапшерезку, теперь процесс идёт-идёт».

Наталья Медведева, руководитель организации «ZАТО Vкусно», г. Снежногорск: «Нам, конечно, очень помогают женсоветы из Гаджиево и Полярного: всегда снабжают продуктами и предприниматели, и просто неравнодушные граждане приходят».

Добровольцы даже продумали решение вопроса с солью – во время обработки овощи подсаливать нельзя, поэтому перед тем, как заварить порцию, можно добавить по вкусу соль и перец - порционные брикеты прилагаются.

У Ангелины история, связавшая её с волонтёрами, личная – родственники проживают в Белгородской области, там и мама, которой уже за 70 лет, старается оказать помощь бойцам. Поэтому женщина никак не могла остаться в стороне, она не только помогает с супами быстрого приготовления, но и собирает индивидуальные кофейные и чайные наборы со сладостями.

Ангелина Калинина, волонтёр организации «ZАТО Vкусно», г. Снежногорск: «Все по чуть-чуть помогаем нашим бойцам, нашим защитникам Родины».

Из 60 граммов сухой смеси получается около 300 граммов первого блюда – это неплохой обед, особенно в условиях, когда нет времени на долгую готовку. Заваривается продукт в течение 10-15 минут, практически полностью восстанавливая объёмы овощей и круп, причём, сохраняется их аромат. К каждому пакетику прилагается инструкция, на которой обязательно указана дата фасовки.

Уха по-мурмански – одно из десятка блюд, которые готовят повара-добровольцы. В меню также борщ, рассольник, лапша с курицей, каши молочные, фруктовые напитки и многое другое.

Самый неприятный момент, сетуют девушки, это приходящие за электроэнергию счета. Приходится платить также и за пакеты для фасовки, оплачивать услуги транспортных компаний и прочее, поэтому от финансовой поддержки отказаться сложно. Каждый рубль может, в прямом смысле, помочь накормить нашего воина и согреть его домашним теплом.

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