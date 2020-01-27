Как дворняжка Жуля из Карелии помогла найти собаку Софи из Мурманска, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

У мурманчан есть желание сделать любимый город лучше и краше. И это самое важное. Потому среди участников городского популярного конкурса «Окно в праздник» проигравших не было. О том, как проходило торжество по случаю награждения призеров, и кто же вошел в их число, подробно рассказывает свежая «Вечёрка».

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора намерен раз в месяц встречаться с мурманчанами по поводу насущных проблем. Первая такая встреча состоялась с жителями Ленинского округа. Свежая «Вечерка» подробно рассказывает о том, по поводу чего возмущались горожане, чем гордились и о чем просили. А также публикует развернутые ответы главы городской администрации на конкретные вопросы.

Мурманская собака Софи заставила поволноваться не только своих хозяев, но и жителей Мурманской области и Республики Карелия! Софи потерялась 21 января на вокзале в Петрозаводске. Во время движения поезда Москва-Мурманск она выпала из вагона. В итоге пропавшую собаку помогла найти дворняжка по кличке Жуля. Об этой почти детективной истории со счастливым концом подробно рассказывает свежий выпуск «Вечёрки».