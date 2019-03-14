И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Несколько месяцев Мурманск готовился к проведению III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию. И сегодня с самого утра на Семёновском озере уже вовсю соревнуются представители этого экстремального вида спорта. О том, что предшествовало этому спортивному празднику, «Вечерний Мурманск» рассказывает в статье под заголовком «Началось!».

Городской Дом молодёжи выступил с грандиозной инициативой – построить новый детский сад на улице Капитана Орликовой. В этом микрорайоне проживает большое количество молодых семей. А на 60 домов – только один детский сад. Волонтеры уже начали собирать подписи. Где они предлагают разместить новый садик, выяснили журналисты «Вечёрки».

Отправляя ребёнка в школу, родители беспокоятся не только за его успеваемость, но и о том, что он будет там есть. Сегодня многие ученики проводят в образовательном учреждении большую часть дня, так что дать им с собой стопку бутербродов нереально, и для здоровья вредно целыми днями жевать их всухомятку. Как и чем в Мурманске кормят школьников, можно узнать из свежей «Вечёрки».

Подобранного на улице беднягу врачи изо всех сил вытаскивали с того света. Не получилось. У пациента были тяжелые травмы головы, шеи, множество кровоподтеков и ссадин и перелом щитовидного хряща. Как человек получил такие страшные увечья? В поисках ответа на этот вопрос мурманским следователям пришлось провести немало допросов, очных ставок, следственных экспериментов и экспертиз. Подробности этой жуткой истории читайте в новом номере «Вечернего Мурманска».