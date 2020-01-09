Как и чем «Валентина» обворожила главу Ковдорского района

В Ковдорском районе назревает коммунальный скандал. Страдают как всегда люди – простые жители, которые вынуждены пробираться сквозь снежные завали и «кашу» под ногами. Не пройти, не проехать. А виноват кто? Редакция «Арктик-ТВ» попыталась разобраться в ситуации, выяснив, что глава муниципального образования пытается отобрать снегоуборочную технику у бывшей подрядной организации, чтобы в последующем отдать её новому подрядчику. Вот только беседа главы района с руководителем частной компании почему-то напоминает обыкновенный шантаж.

Телеканал «Арктик-ТВ» выпустил в эфир уже несколько специальных репортажей под названием «Бизнес-ЖКХ». Их героями были руководители, которые пытались нажиться на простых людях. И жители, которые исправно оплачивают коммунальные квитанции и вынуждены буквально выживать – кто-то сам чистит снег, кто-то делает ремонты в подъездах, потому что хотят жить комфортно. В Ковдоре, безусловно, тоже хотят. Вот и пишут бесконечные жалобы.

Цитата: «В Ковдор не заехать. Дороги не чистятся. Ехать приходится по центральной колее… Во дворах снег, каша».

Судя по всему в антирейтинге городов, где хуже всего чистят снег, Ковдор может занять непочётное 1-е место. Наверное, глава района не справился, не проконтролировал. А может быть, не захотел? Ведь телеканал «Арктик-ТВ» - не первый, кто обратил внимание на ситуацию.

Информационный ресурс «СеверПост» пишет: «В Ковдоре происходит что-то страшно похожее на коммунальную аферу. Иначе, как описать ситуацию, когда люди, занимавшиеся цветочным бизнесом, вдруг выигрывают подряд на уборку снега».

С конкурса все и началось. Претендентов на контракт на уборку Ковдора в 2020 году было два: уже знакомый подрядчик – ООО «Магастраль» и новичок - ООО «Валентина». Победителем оказался новичок, но люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что выиграть подрядчик смог лишь благодаря подлогу. Для участия в конкурсе необходим опыт работы. И ООО «Валентина» предоставило документы, в которых значилось, что по просьбе некоего ИП Шешко общество занималось ремонтом теплотрассы: «По настоящему договору подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту трубопровода (теплосеть) от ТК-22 проходящего вдоль улицы Слюдяной до ТК-6».

Вот только неувязка - вдоль указанной улицы никакой теплотрассы не проведено. Ошибка? Может быть. Но неужели руководство Ковдорского района не проверяет информацию, предоставленную людьми, претендующими на миллионы рублей бюджетных денег? Или всё было решено заранее?

Дальше - больше. Нужного количества техники, необходимой для качественной уборки Ковдора, у «Валентины» не оказалось. И глава Ковдорского района Сергей Сомов вызвал руководителя предыдущего подрядчика - ООО «Магистраль» - на приватную беседу в свой кабинет.

Наш телеканал получил аудиозапись этого разговора.

Письмо, о котором идёт речь, было направлено в «Магистраль» управлением ЖКХ Ковдорского района. В нём чиновники требуют заплатить штраф в размере одного миллиона восьмисот девяноста шести тысяч рублей за ненадлежащую уборку улиц Ковдора. При этом в ещё одной беседе с руководителем экс-подрядчика глава ведомства утверждает, что таких штрафов может быть как минимум два. Чтобы штрафов не было, руководителю «Магистрали» предлагают согласиться на требования главы района и отдать технику. Соответствующая запись появилась в официальной группе «Мурманск» соцсети «ВКонтакте».

Предписания и штрафы появились очень вовремя - как раз к тому моменту как назрел вопрос о готовности нового подрядчика к уборке города. При этом требования к бывшему подрядчику возникают, что называется, задним числом. Ведь контракт с ним в полной мере закрыт. Более того, по итогам прошлого года «Магистраль» получила благодарность от губернатора за качественную работу. И вот теперь штрафы. Причём, для данной компании достаточно крупные, ставящие под вопрос её дальнейшую деятельность. Похоже на шантаж? Вероятно, в этой ситуации разбираться должны правоохранительные органы.