Как «качки» выживают в период пандемии - «Жизнь по новым правилам»

В эфире «Арктик-ТВ» смотрите новый выпуск программы «Жизнь по новым правилам». На этот раз героями программы станут представители фитнес-индустрии.

Недавно с музыкой открылся после долгого простоя один из мурманских финес–клубов. А ведь в начале пандемии, когда деятельность спортивных клубов была полностью парализована, оставалось только надеется на чудо, верить в собственные силы и обращаться за помощью к структурам, призванным поддерживать предпринимателей в Мурманской области.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ МРИБИ: «Сфера красоты, спорта и отдыха оказалась в «стоп факторе» на тот момент. Вся активность переместилась на улицы – вместо занятий в тренажёрных залах северяне выбирали пробежки на свежем воздухе, а тренеры вынуждены были давать мастер–классы онлайн».

Александр Берг, тренер: «Мы чуть ли не каждый день вопрошали к небу».

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Маленьким клубам, где царит домашняя обстановка, а инструкторы и фитнес-менеджеры - как члены одной семьи оказалось проще преодолевать трудности нежели гигантам отрасли, считает Владимир Антоненко, фитнес-эксперт.

Правила игры изменились – теперь идут не в клуб к тренажёрам, а в первую очередь, к тренеру за человеческим общением.

Смотрите новый сегодня новый выпуск программы «Жизнь по новым правилам» посвященный фитнес-индустрии в период пандемии, в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте артик-тв. рф