Как, когда и где в городе будет включаться праздничная иллюминация, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Книжная полка любителей краеведения вскоре может пополниться уникальным изданием. «Мурманск в огне» – так называется книга, посвященная событиям 18 июня 1942. Ее написали журналисты «Вечернего Мурманска». О том, какие уникальные материалы они использовали, читайте в свежей «Вечёрке».

В Мурманске летом молодёжь традиционно подрабатывает на уборке городских улиц. Но в этом году парни и девушки не просто машут метлой, а еще и изучают историю родного города. О необычном трудовом отряде рассказывает свежая «Вечёрка».

Немногие знают, что государство может вам вернуть часть денег, потраченных на лекарства. Но для этого надо соблюдать некоторые правила. Как правильно покупать лекарства, чтобы потом получить за них налоговых вычет, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Сегодня в Мурманске после долгого перерыва вновь зажгутся уличные фонари. Но не только они. Как, когда и где в городе будет включаться праздничная иллюминация, рассказывает «Вечерний Мурманск».