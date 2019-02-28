Как коллекторы блокировали работу большого мурманского предприятия? Подробности в «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске построят крытый каток, футбольное поле, школу, лицей и детские сады, начнут реконструкцию кинотеатра «Родина», а также отремонтируют дороги и скверы. Об этих и других больших планах на ближайшее будущее подробно рассказывает главная городская газета «Вечерний Мурманск».

Коллектор. В наше время это слово приобрело явный негативный оттенок. И на то есть веские причины. Как коллекторы блокировали работу большого мурманского предприятия? Что может грозить слишком дерзким выбивателям долгов? Как усмирить их хамство? Ответы на эти вопросы выяснили журналисты «Вечерки».

Продовольственный кризис января-февраля 1942 года нашего города — это, пожалуй, одна из самых драматичных страниц в истории Мурманска. Полуголодные люди ежедневно на своих плечах выгружали тысячи тонн снаряжения в порту. Адский труд, который требовал серьёзного восстановления сил и хорошего питания. А хлеба в городе с каждым днём становилось все и меньше. Как жители прифронтового Мурманска боролись с голодом, можно узнать из свежего номера «Вечёрки».

Несколько сотен мурманчан встречали календарную весну, распевая хиты советской эстрады. «Опять от меня сбежала последняя электричка», «Королева красоты», «Лада», «Эти глаза напротив», «Летний вечер», «Не надо печалиться» - всего около пятидесяти хитов советской эстрады было исполнено музыкантами клуба «Пять углов» и стихийным хором зрителей. На необыкновенно теплом и добром концерте побывали журналисты «Вечернего Мурманска».