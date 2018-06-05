Как купить или продать квартиру, не нарвавшись на обманщиков? Отвечают «Рамки закона»

О сделках с недвижимостью – новый выпуск программы «Рамки закона» на телеканале «Арктик-ТВ».

- Что представляет собой рынок недвижимости в Мурманске. И какие преимущества у новостроек?

- В нашем городе не хватает понимания того, что первичное жильё – это совершенно другое качество, - считают эксперты программы.

Однако мурманчане новыми домами не избалованы. Жилой многоквартирный сектор по-прежнему возводят редко, а некоторые стройки и вовсе закончились ничем. В такое жильё вкладываться не захотел бы никто, иначе можно остаться без денег и квартиры. А ведь подобные истории, когда дом так и не построили, а документы оказались подготовлены неправильно, в России были.

- Миллионы людей по всей стране остались и без права собственности и без денег, - приводят аргументы эксперты.

Тем не менее, долевое строительство набирает обороты. И авторитетные компании продумывают все юридические нюансы.

- В этом случае всё чётко: вы приходите, регистрируете договор ДДУ и после государственной регистрации переводите деньги на счёт застройщика. Это большие весомые гарантии, - убеждают ведущие программы.

Речь идёт о доме на Кольском проспекте, который посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ», оценив темпы строительства.

Подробности – в программе «Рамки закона» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.