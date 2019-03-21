Как мальчику из горняцкого посёлка стать актером старейшего театра Кольского Заполярья?

- Я даже не знал, что так можно, что человек может всё, - рассказывает Виталий Громак, актер Драматического театра Северного флота.

В чём мистика театральных ролей Виталия Громака?

На этот и другие вопросы будет дан ответ в новой программе «Проще говоря» сегодня, 21 марта, в 20.00 на «Арктик-ТВ».