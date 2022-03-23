Как маленький комар прогнал медведя? 26 марта в областном театре кукол состоится премьера спектакля «Теремок»

Эта сказка поставлена для самых юных зрителей. А сейчас на малой сцене проходят репетиции.

«Теремок» – русская народная сказка о дружбе, взаимопомощи и том, как добро побеждает зло. Она не теряет своей актуальности и легко доносит простые истины даже до самых маленьких детей. При этом постановка получилась собирательной, как лоскутный плед - по пестрому кусочку из разных вариантов произведения.

Татьяна Смирнова, актриса Мурманского областного театра кукол: «Она добрая. Она о дружбе, взаимопонимании, уважении друг к другу. О том, что иногда надо мириться, понимая то, что мы все разные. И принимать своих друзей такими, какие они есть и себя в том числе».

Пётр Васильев, режиссёр-постановщик Мурманского областного театра кукол: «Детям надо за простые истины цепляться в своей маленькой жизни. Зло должно быть наказано. Не зло, а обидчик не должен оставаться незамеченным и правым. Поэтому маленький комар прогоняет большого - пребольшого медведя из дома».

Режиссёр-постановщик Пётр Васильев создал этот спектакль с тремя актёрами. Заслуженной артисткой Натальей Петруниной, Татьяной Смирновой и молодым 22-летним артистом из Санкт-Петербурга Артёмом Мясниковым. В «Теремке» он играет того самого спасителя – комара, а также медведя и зайца.

Артём Мясников, актёр Мурманского областного театра кукол: «Для меня здесь первый спектакль – это премьера. И мне очень повезло, что со мной такие опытные товарищи, партнёры. С ними очень интересно работать».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Пришёл он к нам в сентябре прошлого года, ещё сезона не отработал. И я ещё раз говорю, что мы стараемся молодых артистов, выпускников, которых приглашаем в театр, не держать на вторых ролях, а сразу же включать в работу. Новые постановки, главные роли … Всё для того, чтобы они могли себя проявить».

Премьера спектакля «Теремок» состоится в эту субботу, 26 марта, в малом зале областного театра кукол.