Как Мир отмечал Международный день йоги: одни любители упражнений проводили занятия с поросятами, а другие собрались на пляже Копакабана

Непальская альпинистка Пхунджо Джхангму Лама вернула себе мировой рекорд среди женщин по самому быстрому восхождению на Эверест. Предыдущий она установила в 2018 году, но в 2021-м его побила альпинистка из Гонконга.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.

Японский гигант по производству напитков «Kirin Holdings» начнёт продавать электрифицированную ложку, которая, как утверждают исследователи, может способствовать более здоровому питанию. Она усиливает солёный вкус без дополнительного хлорида натрия.

В Австралии создали приложение, которое позволяет инвалидам, не выходя из дома, подыскивать подходящие рестораны для встречи с друзьями. Необходимость в такой программе возникла из-за того, что не все заведения удобны для людей с инвалидностью.

Непальская альпинистка Пхунджо Джхангму Лама вернула себе мировой рекорд среди женщин по самому быстрому восхождению на Эверест. Предыдущий она установила в 2018 году, но в 2021-м его побила альпинистка из Гонконга.

Школьники в ОАЭ создали огромную инсталляцию из лампочек с солнечными батареями. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире.

В Италии показали ранее неизвестный терракотовый бюст знаменитого архитектора раннего Возрождения, который спроектировал купол Флорентийского собора. Скульптуру создали в 1447 году по образцу мраморного бюста, выставленного в соборе.

В испанском музее Прадо впервые выставляют недавно обнаруженный шедевр Караваджо. Эту картину сначала приписывали малоизвестному художнику. Однако несколько лет назад подлинность подтвердили.

В крупнейшем аэропорту Колумбии появились скульптуры героини знаменитых аргентинских комиксов Мафальды. В этом году она празднует 60-летние. В прошлом веке это персонаж полюбился жителям Латинской Америки, Азии и Европы.

Старинный малийский город Дженне известен своей потрясающей глинобитной мечетью – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это также самое большое здание из сырцового кирпича в мире. Когда-то город посещали сотни тысяч туристов. Но вооружённый конфликт привёл отрасль к упадку.

Британский рыбацкий город Гримсби надеется стать излюбленным местом для кинематографистов Голливуда. Его старые здания уже привлекли такие компании, как «Netflix». Теперь местные власти возлагают надежды на киноиндустрию, которая поможет восстановить экономику.

В США для любителей йоги устраивают занятия с поросятами. Пока люди выполняют сложные позы, забавные питомцы бегают рядом, вызывая улыбки.

В Рио-де-Жанейро отметили Международный день йоги. Поклонники этой практики собрались на пляже Копакабана на рассвете.