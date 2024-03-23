Как много связано со словом «Белгород», или Северный флот - кузница главнокомандующих ВМФ

Приятно осознавать, что наш Северный флот - кузница главнокомандующих. Новость этой недели - Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Адмирал Моисеев был командующим Северным флотом с 2019 года, до этого руководил Черноморским флотом, занимал должность заместителя начальника Генштаба РФ.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

Приятно осознавать, что наш Северный флот - кузница главнокомандующих. Новость этой недели - Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Адмирал Моисеев был командующим Северным флотом с 2019 года, до этого руководил Черноморским флотом, занимал должность заместителя начальника Генштаба РФ. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, сообщает ТАСС. Предыдущий главком - адмирал Николай Евменов, так же до повышения руководил Северным флотом, а до него должность главкома ВМФ занимал Владимир Королёв, тоже североморец.

Военнослужащие Северного флота приступили к учениям, во время которых тренировались противостоять современным угрозам. Тренировки и учения прошли в соединении ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Сейчас, когда наше внимание приковано к Белгороду, хочу напомнить зрителям, что самая большая и самая секретная атомная лодка Военно-морского флота Российской Федерации носит имя этого русского города. АПЛ «Белгород» может нести «торпеду судного дня» «Посейдон». АПЛ «Белгород» намного больше, чем все, находящиеся на вооружении подводного флота любых других военно-морских сил в мире. Учитывая характеристики системы вооружения, это делает «Белгород» идеальным орудием возмездия. Фактически, она может преодолеть оборону США и НАТО, не покидая морей, прилегающих к России. Как писали журналисты военного обозрения, «Посейдон», запущенный в районе Мурманска, через 36 часов поразит Нью-Йорк.

Накануне в соцсетях появилась информация о готовности Мурманской области принять детей из Белгорода. В интервью мурманских журналистам уполномоченный по правам ребёнка в регионе Алевтина Андреева так прокомментировала эту ситуацию: «Вчера, после новостей о планируемой эвакуации детей с территории Белгородской области, в мой адрес стали поступать вопросы, готов ли наш регион принять детей. Лично я, как уполномоченный по правам ребёнка, не принимаю решений о размещении детей на территории Мурманской области. Если такое решение будет принято главой региона, буду исполнять поставленные передо мной задачи, оказывать всестороннюю помощь детям». Детский омбудсмен отметила, что на данный момент уже определены другие регионы для приёма детей. Информация о них доступна в общедоступных источниках. Мурманская область в этот список не входит.

Кстати, у Белгорода есть город-побратим в Мурманской области – это ЗАТО город Заозерск. Соглашение между администрациями было подписано ещё в 2016 году и было направлено на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Герб Заозерска установлен на городской Аллее дружбы в Белгороде. Также соответствующая стрелка в направлении нового побратима появилась на Дереве дружбы. Выбор Заозерска в качестве города-побратима было обусловлен на тот момент и скорым спуском на воду модернизированной атомной субмарины «Белгород».

В Мурманске отмети годовщину присоединения Крыма к России. Полуостров воссоединился с нашей страной ещё в 2014 году, северяне помнят о событиях тех лет.

Мурманским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта. Праздник приурочен к воссоединению России с Крымским полуостровом.

10-летию воссоединения Крыма с Россией посвятили выставку «Отдых в Крыму», которую открыли в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске. Экспозиция включает графику, живопись, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания художественного музея. Творческие люди давно облюбовали южный полуостров, поэтому недостатка в работах, сделанных в Крыму, нет. На выставке представлены картины, написанные как до революции, так и советского периода, и, конечно, есть современные произведения искусства, в том числе мурманских мастеров живописи. Выставка «Отдых в Крыму» открыта до 21 апреля.

Выборы президента страны состоялись. Впервые они проходили в течение трёх дней с применением дистанционного электронного голосования. Результатами электорального процесса поделились руководители фракций региона. И партия власти, и парламентская оппозиция результатами выборов оказались полностью довольны. Президентская кампания объединила и сплотила депутатов облдумы, несмотря на существующие разногласия. Но уже на этой неделе повод подискутировать нашёлся – в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание законотворцев.

19 марта глава региона Андрей Чибис отметил свой юбилей. Губернатору исполнилось 45 лет. Жители региона и не только решили оригинально поздравить Андрея Владимировича, чем вызвали немало обсуждений социальных сетях.

Мурманской области пройти витаминизацию теперь можно по временной регистрации. Это сделано с целью повышения доступности медицинской помощи. Внесенные изменения позволят пройти скрининговое исследование большему количеству северян, а в случае дефицита витамина D, бесплатно получить препарат из расчёта месячного курса. Адреса всех пунктов витаминизации, открытых в рамках губернаторского проекта, опубликованы в официальном сообществе регионального Минздрава. Запись на витаминизацию доступна в четверг и пятницу - с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону единого контакт-центра. При себе необходимо иметь паспорт. Все пункты будут работать до конца этого года.

Авиаторы и спасатели МЧС России оттачивают мастерство в арктических условиях. Каждый пилот и спасатель должен быть готов к работе в экстремальных условиях. Для этого требуется теоретическая подготовка и практические тренировки. В Мурманске проходит сбор с лётным составом и спасателями МЧС России. Задача - усовершенствовать навыки полётов при спасательных операциях над водой вне видимости береговой черты, а также в ночное время суток. Учебные задачи выполняет экипаж вертолёта Ми-8 в арктическом исполнении, который прошлым летом заступил на дежурство в Заполярье. Регулярные тренировки, понимание аэродинамики и механики, использование современных технологий и взаимодействие с различными службами обеспечивают безопасность полётов и готовность к любым ситуациям.

Директор мурманского филиала одного из государственных предприятий, занимающихся морским транспортом, и его заместитель обвиняются в коррупции. По версии следователей, фигуранты уголовного дела вступили между собой в преступный сговор для получения от учредителя одной из коммерческих организаций взятки в 16 миллионов рублей. За эти деньги руководители должны были обеспечить заключение договора на ремонт ледокола, а после без замечаний принять работы. Подозреваемые были задержаны специалистами регионального Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ. Расследование дела продолжается.

Экипаж атомного ледокола «Ямал» запечатлел на видео в Обской губе Карского моря белых медведей. «В эту зимне-весеннюю навигацию наши экипажи атомных ледоколов неоднократно встречали белых медведей, но снять на видео удалось впервые», - написали на странице «Атомфлота» в телеграме моряки. «Ямал» обеспечивал проводку теплохода «Мыс Дежнева» в направлении порта Сабетта и встретил хозяев Арктики. Белые медведи, увидев атомоход, сменили свой курс, но далеко уходить не стали. Они решили не терять образовавшийся за караваном канал. Косолапые стали ждать: вдруг в воде появится нерпа. «Надеемся, что для этой парочки охота сложилась удачно», - отметили администраторы сообщества.

В регионе проходит чемпионат по профессиональному мастерству. Учащиеся проверяют свои знания на практике. Отметим, что среди членов жюри - специалисты предприятий, потенциальные работодатели.

Открытые соревнования на звание лучшей команды по ликвидации последствий ДТП состоялись в Коле. Сколько нужно времени, чтобы вытащить из покореженного от столкновения автомобиля пострадавших, расскажем в нашем материале.

Сложно представить, но звучание оркестра может повторить ансамбль из пяти человек. Именно такие талантливые исполнители живут в Мурманске.

В Мурманской области стартовала Неделя коррекционной педагогики с участием специалистов-практиков и приглашенных учёных.

В мурманской благотворительной столовой подвели итоги работы за прошлый год. Ежемесячно «Благодельню» посещают около 30 нуждающихся.

Дети и подростки выступили на сцене Мурманской областной филармонии в региональном этапе детско-юношеского эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют». Организатором конкурса выступил пианист, дирижёр и народный артист Российской Федерации Сергей Жилин.

Накануне Дня театра и собственного 85-летия Мурманский областной драматический театр провёл генеральную репетицию премьеры спектакля «Отель двух миров», которую зрители смогли увидеть уже в минувшую пятницу. Философская притча – именно так называют произведение, поставленное по пьесе франко-бельгийского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта.