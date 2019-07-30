Как мошенники добрались до денег умерших, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Можно ли, имея 39 баллов за ЕГЭ по математике, поступить учиться на физика-ядерщика, а с 50-ю баллами по биологии - на учителя по биологии? Оказывается, можно. Подробнее о вступительной кампании в мурманские вузы – в свежем номере городской газеты.

Двух псевдо наследников задержали в Мурманске. Как мошенники добрались до денег умерших, читайте в свежем номере «Вечерки».

Также «Вечерка» пишет: как мурманская семья победила во всероссийском конкурсе, кому посвятили свое восхождение на Эльбрус мурманские спасатели, когда в Мурманск вернётся легендарный барк «Седов»?