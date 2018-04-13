День за днём с «Арктик-ТВ»13.04.18 19:30
Как мурманчане оценивают курс рубля?
На уходящей неделе из-за санкций США против целого ряда крупных российских бизнесменов и компаний курс доллара и евро совершил очередной кульбит, вызвав обвал рубля. Сейчас отечественная валюта постепенно укрепляет позиции, успокоились и биржевые брокеры. Но любые изменения в банковской сфере неизменно сказывается на гражданах, прежде всего, из-за роста цен на товары в магазинах.
Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у жителей Мурманска, как они отреагировали на изменения курса рубля и не вызвала ли нынешняя ситуация у них панику?
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 278 человек
-
Последние комментарии
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
-Скоро в эфире21:00«За Театральный бульвар». Специальный репортаж (12+)21:15«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам