Как мурманчане оценивают курс рубля?

На уходящей неделе из-за санкций США против целого ряда крупных российских бизнесменов и компаний курс доллара и евро совершил очередной кульбит, вызвав обвал рубля. Сейчас отечественная валюта постепенно укрепляет позиции, успокоились и биржевые брокеры. Но любые изменения в банковской сфере неизменно сказывается на гражданах, прежде всего, из-за роста цен на товары в магазинах.

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у жителей Мурманска, как они отреагировали на изменения курса рубля и не вызвала ли нынешняя ситуация у них панику?