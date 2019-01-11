Как мурманчане пережили натиск стихии, рассказывает «Вечерний Мурманск»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Какую социальную поддержку от государства получат северяне в наступившем году? Как долго продолжится выплата материнского капитала? Что ждать в 2019 году от возобновившейся программы расселения аварийного жилья? На эти вопросы читателям «Вечернего Мурманска» отвечает депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

В минувший четверг Мурманская область оказалась во власти сильного шторма. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, метель добавляла неприятностей и коммунальным службам, и автомобилистам, и простым северянам. О том, как мы пережили натиск стихии, рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманске поймали серийного поджигателя гаражей. Свои преступления он совершил ещё в 2017 году, но задержать его удалось только недавно. О том, как разыскивали пироманьяка, узнали журналисты «Вечёрки».

Мурманчанку Софью Шахновскую знают как художника-постановщика в Казани, Витебске, Тамбове и Набережных Челнах. Она – начальник художественно-декорационного цеха Мурманского областного драматического театра. А еще талантливая художница иллюстрирует книги, пишет картины и стихи. Об удивительном человеке рассказывает главная городская газета «Вечерний Мурманск».