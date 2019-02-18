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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.19 19:30

Как мурманчане справились с непогодой, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске стартовал ещё один муниципальный социальный проект, который называется «Городской клуб старшего поколения». В уникальный клуб, где его участникам будет оказываться творческая, образовательная и даже медицинская поддержка, приглашаются горожане в возрасте «55 плюс». Как попасть в новый клуб и где получить удостоверение его участника? Об этом читайте в свежей «Вечёрке».

Мурманск выдержал удар стихии, который обрушился на наш город в минувшие выходные. Циклон натворил немало бед. Метель унесла с собой два якоря, а соцсети были переполнены криками: «Помогите! Сел на пузо». Это застрявшие во дворах автомобилисты взывали о помощи. О том, как мурманчане справились с непогодой, рассказывает свежая «Вечёрка».

Совсем скоро в Мурманске появится ещё один полноценный футбольный стадион. А зимой вокруг него будут прокладывать конькобежные дорожки. Это планы, которые городской спортцентр «Авангард» выполнит в ближайшем будущем. А прямо сейчас «Авангард» приглашает горожан поплавать бесплатно. 22 февраля вход будет бесплатным для мужчин, а 7 марта – для женщин. Все подробности ищите в «Вечернем Мурманске».

В этом году мурманская детская музыкальная школа № 6 отметила 60-летие. 20 лет назад в неё было страшно зайти, а коллектив разваливался на глазах. Но несколько лет назад помещение школы было капитально отремонтировано. Сейчас здесь учится 230 детей, а 3000 мурманчан уже могут похвастаться тем, что окончили эту «музыкалку». Для многих она стала вторым домом и дала старт карьере. В гостях у юбиляров побывали журналисты «Вечёрки».

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