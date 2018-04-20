Как Мурманск встретит День Победы, знают журналисты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Областной центр начинает готовиться к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О том, как будет украшен Мурманск, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Что кроме страсти к танцу объединяет мурманских любителей хип-хоп-аэробики, бальных танцев и брейк-данса? Речь об общем доме – спортивной школе № 14. В этом году учреждение впервые стало организатором официальных региональных соревнований по всем этим дисциплинам, да ещё и в рамках одного турнира.

Красивый, умный, надежный. И это всё он – новый дорожный пылесос. На этой неделе благодаря торговому порту уникальная машина вышла на улицы Мурманска. Интересные факты об умной машине ищите на страницах свежей «Вечёрки».