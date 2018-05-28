Как мы будем работать и отдыхать в июне

Следующая рабочая неделя для всех россиян станет длиннее на один день. Изменения связаны с празднованием государственного праздника.

В Федеральной службе по труду и занятости напоминают, что следующая рабочая неделя продлится 6 дней - с понедельника, 4 июня, и до субботы, 9 июня, включительно. После этого нас ждут три выходных дня, связанные с празднованием государственного праздника «День России». В этом году он выпал на вторник. Чтобы людям не пришлось выходить на работу в середине недели на один день, решили перенести 11 июня на 9. Так, россияне будут отдыхать 10, 11 и 12 июня.