Как накормить экипаж корабля во время шторма?

Представители самой «вкусной» профессии на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. О радостях и трудностях работы повара в военных частях, особенностях приготовления пищи для защитников Отечества в полевых условиях и на военных кораблях, пойдёт рассказ в нашем следующем сюжете.

Когда на море качка, штиль или шторм, на судовой кухне работа не прекращается. Кормить команду, как минимум, три раза в день – обязанность матроса Литвинова - кока малого противолодочного корабля «Юнга».

Бытует мнение, что лучшие повара, мужчины. Последние, в свою очередь, просто любят и делают свою работу.

Алексей Литвинов, старший матрос, кок МПК «Юнга», г. Полярный: «Я работу свою люблю, сам выбрал службу на корабле: мне нравится море и готовить».

Повар Наталья Черний, отдав четверть века приготовлению блюд в детском саду, решила кормить уже «детей» постарше. Срочники, утверждает Наталья, всё ещё нуждаются в заботе, и нет никого довольнее сытого человека.

Наталья черний, повар воинской части города Полярного: «Стараешься вкусно приготовить, накормить, где-то поддержать добрым словом. У нас очень много благодарностей от ребят, а это трогает».

Международный день повара на этой неделе отметили представители данной профессии. Приняли поздравление повара частей и подразделений Кольской флотилии, в ответ, конечно, угостили первым, вторым и компотом – в лучших традициях кулинарного дела. Сотрудники организации по питанию военнослужащих уверены, в их деятельности не бывает лишнего звена, важен каждый - от грузчика до шеф-повара, ведь труд этот не из лёгких.

Дегустацию блюд национальной кухни бойцы провели в столовой воинской части Полярного.

Если солдат сыт, то и служба его в разы продуктивнее, уверено командование.

Алексей Филиппенко, начальник районного базирования сил флота 701-го центра материально-технического обеспечения СФ, г. Полярный: «Все эти факторы способствуют повышению морально-психологического состояния военнослужащих. Способствуют выполнению задач по предназначению».

Самых ответственных кулинаров столовой района базирования отметили специальными грамотами. Событие дополнили праздничным сценарием местные самодеятельные коллективы.

Елена Поддубная, художественный руководитель ЦКС, г. Полярный: «Как видно по моим щёчкам, я тоже очень люблю вкусную еду, поэтому с праздником, дорогие повара! Дорогие военнослужащие, приятного вам аппетита!».