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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.22 19:30

Как нарисовать добро, или День памяти святителя Николая Чудотворца

Для прихожан храма Полярного, который находится под покровительством святого и является духовным центром для жителей города, этот день особый. Накануне события в стенах историко-краеведческого музея прошла традиционная благотворительная Никольская ярмарка с театром теней, фотосессиями и уютным кафе.

Как нарисовать добро? Кажется, что это невозможно. Но в фантазиях детей всё иначе: цвета и форму имеют и чувства, и эмоции. Например, для Лизы Афанасьевой, которая стала обладательницей гран-при конкурса художественного творчества детей, организованного Святоникольским храмом Полярного ко Дню Николая Зимнего, забота о том, кто меньше и слабее – есть ничто иное, как доброта.

Елизавета Афанасьева, воспитанница Центра дополнительного образования, г. Полярный: «Добро – это помогать животным и людям».

Наградили победителей и призёров в канун особенного церковного события, с этого и начали большую благотворительную Никольскую ярмарку. Это уже шестое мероприятие, организованное для прихожан сестричеством храма. Помощь в организации оказали сотрудники городского историко-краеведческого музея Полярного, где и состоялась традиционная ярмарка.

Святителя Николая издревле особо почитают за чудеса. В западном народном христианстве его образ соединился с фольклорным персонажем и трансформировался в Санта-Клауса - доброго старца, который дарит детям подарки на Рождество.

Сергий Мищенко, протоиерей, настоятель Свято-Никольского храма: «Он был начальником благотворения - тайное творение добра… Радостно, что люди начинают учиться этому - тайному доброделанию».

Есть добро ежедневное, не привязанное к датам и акциям. Им-то и занимаются сёстры храма Николая Чудотворца.

Евгения Коськина, организатор Никольской ярмарки, старшая сестра сестричества во имя святой Преподобной мученицы Елизаветы Свято-Никольского храма, г. Полярный: «наши цели гуманитарные: мы работаем в гуманитарном центре, который создан при нашем храме, оказываем вещевую и продуктовую помощь подопечным. Есть люди, которые состоят на попечении, это порядка 90 человек. Одни приносят пайки, либо вещи, а мы адресно распределяем между теми, кто находится на попечении».

Большой вклад в сбор пожертвований внесли местные мастерицы. Для ярмарки они предоставили изделия ручной работы. Кто-то изготавливал пряники, кто-то мастерил рамочки для фото, кто-то старательно вязал символы наступающего года. Например, Наталья уверена, что такая покупка осчастливит всех благотворителей – и покупателя, и продавца.

Наталья Соловьёва, мастерица, г. Полярный: «Очень приятное участие: сделать свой небольшой взнос, лишним не будет… И мне приятно, и для церкви большой плюс».

Помимо основной ярморочной площадки для прихожан и гостей события работали яркая фотозона с профессиональным фотографом, уютное кафе с тёплыми напитками и вкуснейшими кондитерскими и хлебобулочными изделиями, были организованы и мастер-классы. Благодаря добровольным пожертвованиям посетителей не первый год храму удаётся проводить закупки на церковные нужды и ремонтировать городские святыни.

Евгения Коськина, организатор Никольской ярмарки, старшая сестра сестричества во имя святой Преподобной мученицы Елизаветы Свято-Никольского храма, г. Полярный: «В предыдущие годы нам удалось собрать средства на часовню, которая стоит на улице Лунина. Два года собирали на эту часовню. В этот раз средства пойдут на изготовление киота для иконы Божией Матери «Благодатное небо»: образ был принесён в дар Свято-Никольскому храму в этом году в день рождения города Полярного».

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