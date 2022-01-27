Как не стать жертвой мошенников в Интернете – учат в школе, учат в школе

Ученица 8-го класса 49-й школы Мурманска Юлия Ефремова знает о хитрых схемах интернет-мошенников не понаслышке. На почту девушки нередко приходят подозрительные сообщения, в которых рассказывается о внезапных выигрышах в лотереях и конкурсах, в которых она, к слову, не участвует. Базовые знания кибербезопасности не позволяют школьнице попасть на хитрые уловки аферистов.

Юлия Ефремова, ученица школы №49 г.Мурманска: «В XXI веке не советуется выдавать свои данные, общаться с малознакомыми людьми, передавать контактные данные: номер телефона, карты, код карты и прочее».

С приходом пандемии люди стали больше времени проводить в интернете и чаще сталкиваться с преступниками в социальных сетях. Стоит помнить, что жертвой кибератаки и мошенничества может стать как взрослый, так и школьник.

Татьяна Ларина, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области: «На каких сайтах, о чём они получают информацию, с кем они списываются, с кем они разговаривают в социальных сетях. Обо всём этом они должны знать и понимать, понимать, что та информация, которую они выкладывают в сети, становится доступной для многих. Можно только догадываться, кто и как может ей воспользоваться, поэтому ребята должны все эти нюансы понимать».

Узнать о кибербезопасности больше может любой желающий на сайте Урокцифры. Задания предназначены для трёх возрастных категорий: от первоклассников до выпускников школ. После прохождения курса каждый участник получит индивидуальный сертификат.