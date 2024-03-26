Как обезопасить себя в отпускной период, или Полезные советы Валерия Стадника, эксперта программы «Рамки закона»

Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.

омега

Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет