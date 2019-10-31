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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.19 19:30

Как окунуться в удивительный мир стрелы, тетивы и мишени, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманск славится уникальным опытом проведения международных соревнований. Наш традиционный фестиваль спорта «Гольфстрим» ежегодно собирает до 15 тысяч участников со всей планеты - из более чем 20 стран. Чемпионат мира по ледяному плаванию, дважды проходивший в Мурманске, принёс городу международный спортивный «Оскар». На этот раз пришёл черёд показать себя в организации Первого чемпионата мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг». В Мурманск уже начали съезжаться знатоки со всего мира. Подробности мирового интеллектуального турнира рассказывает «Вечерний Мурманск».

230 школьников и студентов из Мурманской области на этой неделе решали задачи по противодействию терроризму, созданию программы геологоразведочной экспедиции и улучшению транспортного обеспечения Заполярья. Все это они успели сделать во время двухдневного фестиваля «Юные инженеры Арктики». О том, как юные вундеркинды спасут нас от биологического оружия и транспортного коллапса, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Вам доводилось стрелять из лука? Многих это занятие пленяет с детства, когда мальчишки, а иногда и девчонки мастерят свои первые луки из веток. Одни играют в индейцев, другие представляют себя Робином Гудом. Люди стреляли из лука ещё на заре цивилизации – сначала в целях охоты, затем во время войны, а теперь это занятие переросло в спорт. Окунуться в удивительный мир стрелы, тетивы и мишени можно теперь и в Мурманске. О том, как это сделать, можно узнать из свежей «Вечёрки».

Также читайте в свежей «Вечерке»: Марина Васильевна Ковтун победила в конкурсе «Вечёрки». Как ей это удалось? 542 тысячи должников числится в Мурманской области. Что с этим делать? Татары в Мурманске! Как им здесь живётся?

 

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