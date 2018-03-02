Как остановить отток северян, думают профлидеры

Демографическая политика в Мурманской области, тенденции занятости, формирование профессиональных ориентиров у молодёжи и другие важные вопросы стали темой конференции, прошедшей в Информационном центре по атомной энергии в столице Заполярья.

Представители профсоюзов Мурманской области и сопредельных государств встретились за круглым столом в рамках работы IV Арктической школы молодых лидеров. Красной нитью звучала тема оттока населения с северных регионов. По оценкам аналитиков, население Заполярья с 1990 года сократилось на 37 процентов. Если в ближайшее время не будут введены стимулирующие меры и преференции для сокращения оттока молодых специалистов, в направлении повышения заработных плат и возможности трудоустройства, население области к 2025 году сократится ещё на 60 тысяч. По статистике уезжает из нашего края в основном молодёжь. Из 100 выпускников школ, решивших продолжить обучение в других регионах, в Мурманскую область возвращается только 10.

- Если молодой специалист приходит, он получает маленькую зарплату, а на многих предприятиях не выплачиваются процентные надбавки, - поясняет Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Если молодёжь в бюджетной сфере получает полярки, то приезжающие зарабатывают их с ноля.

Как изменить ситуацию, какие инициативы внести на рассмотрение правительства, какие меры принять в этом направлении? Ответы на эти вопросы актуальны не только для региональных, но и для федеральных профсоюзных объединений. «Нужно сделать всё, чтобы люди сюда приезжали не на вахту, а работали, учились, развивали эти регионы, - считает Сергей Некрасов, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. - Президент говорит, что нужно вкладывать не только в военные арктические базы, но и в гражданскую инфраструктуру».

Во время заседание было отмечено, что в Мурманской области уделяется внимание вопросам улучшения демографической ситуации. Например, недавно введены новые региональные выплаты семьям при рождении первенца.

Был рассмотрен опыт улучшения демографической ситуации в сопредельных государствах, в частности, Норвегии. Представители соседней страны высоко оценивают меры, проводимые в нашей стране в этом направлении. «В вашей стране принимается много действенных мер, подтвердивших свою эффективность, - отмечает Тринэ Амудсон, молодёжный секретарь Центрального объединения профсоюзов Норвегии (губерния Финнмарк). – Это и материнский капитал, и адресная помощь молодым семьям, и выплаты по рождению первого ребёнка».

По общему мнению участников круглого стола, обсуждение самых острых вопросов, актуальных не только в России, но и за рубежом, помогают найти максимально эффективные способы решения демографических проблем.