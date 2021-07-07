Как освоить «Дальневосточный гектар» с ноля - записки фермера

Топ-менеджер переквалифицировался в фермера. Михаил Утробин воспользовался программой «Дальневосточный гектар» и оформил землю под Хабаровском. Теперь на ней пасутся коровы, молочная продукция идёт на продажу.

Хабаровчанин Михаил Утробин на внедорожнике вместе с семьёй преодолел тысячи километров. Путешествуя по городам России, он рассказывает о жизни на Дальнем Востоке и о своём опыте использования «дальневосточного гектара». Бывший топ-менеджер на полученном участке занимается фермерским хозяйством. По его словам, самое главное, правильно определиться с выбором земли.

Михаил Утробин, фермер г. Хабаровск: «Первое, чтобы там было красиво и бабочки порхали, второе, чтобы дорога была, третье, чтобы близко к городу, четвертое -электричество и пятое, чтобы была территория неподтопляемая и чтобы не было болота. С этими критериями мурманчанам надо выбирать землю».

К освоению «гектаров» Михаил подошёл основательно: определился с проектом, составил смету. Теперь 25 коров исправно дают молоко. Реализуют его, сметану и сливки среди хабаровчан. И у семьи фермера на столе всегда свежая продукция.

Дина Утробина, дочь фермера г. Хабаровск: «Когда молоко у папы от коров первый раз появилась, то я могла выпить полбутылки сразу».

Супруга Михаила всецело разделяет фермерский образ жизни, поэтому в такой длительный автопробег с мужем и детьми отправилась не задумываясь.

Александра Утробина, супруга фермера г. Хабаровск: «Я больше поддерживаю супруга, я как секретарь - готовлю посты в соцсетях, помогаю материалы делать. Я разделяю такой образ путешествий».

В планах масштабирование бизнеса - постройка нового коровника, расширение ассортимента продукции.

Пример Михаила доказывает, что всё реально, главное, захотеть.

С 1 августа жители Мурманской области также смогут получить землю в упрощенном порядке, на котором смогут строить дома или заниматься сельским хозяйством. Это станет возможным благодаря расширению зоны действия программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики.