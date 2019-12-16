Как полицейские разыскивали вора и смогли вернуть деньги 78-летнему пенсионеру, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Первая детская школа искусств города Мурманска отметила 45-летний юбилей. За это время её окончили 2,5 тысячи горожан. Многие из них стали врачами, строителями, учителями, моряками, инженерами. И до сих пор навещают своих любимых педагогов, которые научили их петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. О страницах истории одной из старейших школ искусств города и о том, как праздновали юбилей, читайте в репортаже свежей «Вечёрки».

Из-за халатности некоторых городских управляющих компаний за выходные в Мурманске люди дважды получали травмы на скользких дорогах. «Вечёрка» во вторничном выпуске рассказывает об этих происшествиях и называет скользкие улицы, на которых мурманчане получили травмы.

В Первомайский отдел полиции Мурманска обратился 78-летний мурманчанин. Пенсионер сообщил о крупной краже из его квартиры на улице Шмидта. Выяснилось, что у горожанина пропало 340 тысяч рублей после того, как он пустил в квартиру бригаду ремонтных рабочих. О том, как полицейские разыскивали вора и смогли вернуть деньги мурманскому пенсионеру, рассказывает свежая «Вечёрка».