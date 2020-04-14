Как получить деньги на детей до 3-х лет – разъясняет Пенсионный фонд

За апрель, май и июнь этого года семьям, у которых есть дети до 3 лет, положены дополнительные деньги. По 5000 рублей за каждый месяц. Приём заявлений на финансовую поддержку начался в региональном Пенсионном фонде с 8 апреля.

Написать заявление на выплату можно на сайте Пенсионного фонда. В связи с пандемией от личных визитов сотрудники организации призывают воздержаться. Положена такая поддержка тем, кто имеет право на получение материнского капитала или уже им воспользовался. Никаких дополнительных документов к заявлению прикладывать не нужно, заявили в учреждении.

Александр Устинов, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области: «Эта выплата осуществляется в течение трёх месяцев: апрель, май и июнь. В этот период кто-то из детей у заявителя может либо достигнуть трёх лет, либо может появиться новый ребёнок. Эта выплата осуществляется целиком за месяц. То есть, например, если в апреле родился ребёнок, то за весь апрель положена выплата в полном размере. Пять тысяч рублей за этого ребёнка. Либо, если в мае ребёнку исполнилось три года, то за весь май положена выплата пять тысяч. А в июне уже, к сожалению, её не будет. Следующая особенность этой выплаты: обратиться за ней можно не обязательно прямо сейчас. Обратиться за ней можно до 1 октября. Если человек обратится после июня, то мы заплатим сразу за три месяца».