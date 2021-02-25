В центре «Лапландия» прошла диалоговая площадка, посвященная развитию научно-технического творчества в регионе. В нём приняли участие представители научных институтов, судоремонтных заводов, ресурсоснабжающих компаний, флотов и операторов мобильной связи. Эксперты сообща искали ответ на вопрос, как помочь детям определиться с будущей профессией, как помочь им стать конкурентоспособными на рынке труда.

Интерес к центру «Лапландия» и «Кванториуму-51» растёт с каждым годом. Две с половиной тысячи воспитанников, увлеченных наукой, несколько мини-технопарков в области и десятки партнёров, среди которых дюжина представляет реальный сектор экономики, а это значит, что разработки юных инженеров могут иметь практическое значение.

Антон Дубовицкий, заместитель директора центра «Лапландия»: «В ходе этой беседы мы поняли, что, несмотря на пандемию, потенциал даже вырос. Появилось большое число идей, наши партнёры предложили открыть профильный класс и проводить брифинги для детей, чтобы они могли выбирать интересные для них направления».

Но всё-таки, дети - это наше будущее, поэтому за круглым столом представители крупных компаний рассуждали в первую очередь о том, как сделать так, чтобы глаза у ребят горели. Например, по заданию инженеров «Мурманэнергосбыта» юные кулибины во главе со своими наставниками сейчас решают головоломку, как уменьшить плату за отопление в Заполярье и научиться регулировать подачу тепла в квартирах автоматически.

Алла Истомина и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Мурманэнергосбыт» заинтересован в любых форматах, но не секрет, что нам важно более эффективное топливо. Перечислять, что это сегодня и мазут, и уголь, и газ, наверное, вы знакомы, что появился такой термин, как «водородная энергетика», поэтому, если вы захотите в этом направлении как-то себя поискать, то мы открыты. Мы готовы не только задавать вам какие-то вопросы, если у вас есть темы, то мы готовы участвовать в наставничестве».

Неважно, какую профессию в будущем выберут воспитанники «Кванториума», станут они физиками или лириками. Участники диалога были единодушны: само ценное качество у выпускника – трудолюбие, умению творчески мыслить и решать нестандартные задачи.