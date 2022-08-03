Как помочь в экстренной ситуации себе и близким? Об этом готовы рассказать волонтёры-медики

Андрей Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Детям мастер-классы очень нравятся. Они активно участвуют и в самих занятиях, осваивают приёмы первой медицинской помощи, пробуют и надолго остаются после самих мастер-классов, чтобы самостоятельно что-то попробовать сделать».

Этим летом студенты и педагоги Мурманского медицинского колледжа проводят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Полезным навыкам можно научиться как взрослым, так и детям. Школьникам и малышам – особое внимание. Лето для них – активный период, о чем говорит статистика медучреждений: маленьких пациентов поступает больше, чем зимой. Поэтому волонтёры-медики рассказывают, как нужно справляться с ушибами, ожогами и другими травмами, пока не подоспела помощь взрослых.

Судя по реакции, именно дети проявляют наибольший интерес к мастер-классам.

Андрей Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Детям мастер-классы очень нравятся. Они активно участвуют и в самих занятиях, осваивают приёмы первой медицинской помощи, пробуют и надолго остаются после самих мастер-классов, чтобы самостоятельно что-то попробовать сделать».