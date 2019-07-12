Как поймать царскую рыбу и не стать при этом браконьером, выяснили журналисты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В День рыбака в Мурманске в восьми магазинах начнут продавать рыбу по сниженной цене. Это стартует пилотный проект «Наша рыба». Горожане смогут купить подешевле как охлажденную, так и мороженую рыбу: треску, пикшу, камбалу, ерша, зубатку, окуня и палтуса. Адреса этих торговых точек опубликованы в «Вечернем Мурманске».

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провёл совещание, посвященное реконструкции бывшего кинотеатра «Родина». Планируется, что в здании построят зрительный зал более чем на 500 мест, помещения для артистов, студию звукозаписи и большой комплекс помещений для обслуживания зрителей. Но что именно в окончательном варианте появится в «Родине», решат мурманчнае. О том, что предлагают горожане, рассказывает «Вечерний Мурманск».

У многих владельцев гаражей в Ленинском округе отлегло от сердца. Поставлена точка в деле серийного поджигателя, который принёс немалый ущерб одному автогородку. Подробности этой криминальной истории ищите на страницах свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В Мурманской области продолжается сезон сёмужьей рыбалки. Самая большая сёмга, которую рыбаку удалось у нас поймать этим летом, была весом около шестнадцати килограммов. А пару лет назад на Коле зафиксированный рекорд был 18,5 килограмма. Как поймать царскую рыбу и не стать при этом браконьеров, выяснили журналисты «Вечёрки».