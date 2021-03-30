Как прекратить отток молодёжи из Мурманской области?

Участники дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики в Мурманске обсудили важную для региона тему.

В онлайн-заседании приняли участие представители МАГУ и МГТУ, их филиалов, а также независимые эксперты. Проблема оттока абитуриентов, по мнению одного из специалистов, заключается не в качестве высшего образования в Мурманске, а в желании молодёжи уехать из Заполярья. У каждого на это своя причина.

На решение остаться дома можно повлиять, привлекая молодых людей из других регионов, подчеркивают участники дискуссии, но сделать это не просто.