День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.21 19:30
Как прекратить отток молодёжи из Мурманской области?
Участники дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики в Мурманске обсудили важную для региона тему.
В онлайн-заседании приняли участие представители МАГУ и МГТУ, их филиалов, а также независимые эксперты. Проблема оттока абитуриентов, по мнению одного из специалистов, заключается не в качестве высшего образования в Мурманске, а в желании молодёжи уехать из Заполярья. У каждого на это своя причина.
На решение остаться дома можно повлиять, привлекая молодых людей из других регионов, подчеркивают участники дискуссии, но сделать это не просто.
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