Как президент помог мурманчанам, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Ещё в феврале «Вечерний Мурманск» на своих страницах сообщал о том, что творится во дворе дома № 8 в Рыбном проезде – снежная каша, наледь во всю ширину проезжей части. Ни проехать, ни пройти. Судя по всему, за два прошедших месяца ситуация здесь стала только хуже. Кто ответит за тяжелую травму, полученную мурманчанкой в этом дворе, выясняли журналисты городской газеты.

Мурманчане, которые пожаловались президенту Владимиру Путину на отсутствие горячей воды, наконец-то могут забыть о давней проблеме. В их доме на Кольском проспекте появился отдельный бойлер. Почему его установки не удавалось добиться несколько лет, сегодня рассказывает «Вечёрка».

В Мурманской области высадился десант кинематографистов. На Кольском полуострове снимается сериал «Полярный 17», главные роли в котором исполняют Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. «Вечерний Мурманск» узнал, у кого есть шанс стать звездой экрана и принять участие в съемках.

Бассейн Чемпионата мира по ледяному плаванию на Семёновском озере затянулся льдом, а его участники вернулись к себе на Родину. Для многих из них стало открытием, насколько тепло жители Заполярья принимают гостей. Почему международные соревнования по ледяному плаванию в Мурманске каждый раз производят на иностранцев такой же эффект, как и Чемпионат мира по футболу, проходивший в России в 2018 году? Ответ на этот вопрос читатели «Вечёрки» найдут в свежем выпуске газеты.