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День за днём с «Арктик-ТВ»13.06.18 19:30

Как принять участие в поединке викингов, можно узнать из свежего выпуска «Вечерки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Центр Мурманска почти весь одет в строительные леса. После зимнего перерыва в городе опять приводят в порядок объекты культурного наследия. Но, как выяснили журналисты «Вечернего Мурманска», капитально ремонтируют не только «статусные» здания. Как обновляют обычные многоэтажки, рассказывает публикация «Вечерки».

Календула, львиный зев, маргаритки, петуния, бархатцы – одни названия этих цветов уже настраивают на лето. Какие сюрпризы для мурманчан в этом году приготовили цветоводы, где в городе можно будет увидеть новые зелёные композиции, сообщает «Вечерний Мурманск».

У мурманчан появилась уникальная возможность погрузиться в эпоху викингов. Сегодня в городе можно не только примерить на себя доспех грозного воина, но и подержать в руках тяжеленный меч, прикрывшись от воображаемого противника побывавшим в боях щитом. Как принять участие в поединке викингов, можно узнать из свежего выпуска «Вечерки».

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