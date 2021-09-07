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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30

Как противостоять единому наступлению гриппа и CoViD-19

139 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+50), Печенгском округе (+21) и Мончегорске (+18).

Чтобы защититься от неприятного заболевания, эксперты рекомендуют пройти вакцинацию. Причём не только от коронавируса, но и от гриппа. Врачи сообщают об угрозе появления микст-инфекций двух заболеваний, который выльется в сильную нагрузку на человеческий организм. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков. Он объяснил: вирусы гриппа и COVID-19 размножаются во внутренней оболочке сосудов, которую они повреждают, после чего разносятся с кровотоком по органам, поражая все клетки. «Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжёлым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае, сосудистая система пострадает сильно», — сообщил инфекционист. Поздняков уточнил, что вакцина от определенной инфекции обеспечивает защиту от конкретных микроорганизмов, против которых препарат разработан, следовательно, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот. Прежде всего вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям более старшего возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем.

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