Как провести каникулы интересно и с пользой для здоровья

В Мурманске дан старт осенней смены школьных оздоровительных лагерей. Ребят ждут увлекательные экскурсии, походы в кино и, конечно, спортивные соревнования.

Спортивный праздник - лучшее начало осенних каникул, считают ребята из оздоровительного лагеря «Чемпион», открытого на базе двадцатой мурманской школы. По мнению учеников, активный отдых поможет не болеть во время долгой северной зимы и не засыпать на уроках в полярную ночь. В восьми общеобразовательных учреждениях столицы Заполярья в осеннюю смену отдохнут 1100 юных мурманчан.

В лагере дети находятся с половины девятого утра и до 14.30. Школьников ждут увлекательные экскурсии в краеведческом музее, спортивные соревнования и прогулки. Педагоги говорят, что в этом году особенно повезло с погодой, выпал снег, светит солнце, но сильных морозов и ветра еще нет, поэтому дети будут проводить на свежем воздухе как можно больше времени. Особое внимание оздоровительной смены сконцентрировано на питании, в рацион входят все сезонные фрукты и овощи.

Специалисты по воспитательной работе отмечают, что большой плюс школьных лагерей в том, что дети, которые находятся в так называемой «группе риска» проводят свое свободное время под присмотром. Стоимость путевки за смену в этом году составила всего 250 рублей.