«Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда», или «Клавдия Еланская» отправилась в путь от «неизвестного» причала

Теплоход «Клавдия Еланская» меняет место стоянки. Теперь отправляться в путь судно будет с закрытой территории Мурманского морского рыбного порта. Но это не означает, что мурманчане и гости города больше не увидят белоснежное судно, которое задействовано на доставке северян в населённые пункты, расположенные на побережье Баренцева моря. К слову, у постоянных пассажиров легендарного судна накопились претензии к организации посадки.

По новому расписанию «Клавдия Еланская» отходит в семь часов вечера с 14 причала ММРП. Однако, отправка уже задерживается на полчаса. Пассажиры к такому положению дел привыкли. Оказывается, что вместе с людьми судно обеспечивает доставку продуктов питания, автомобилей, строительных материалов, а погрузка таких разнообразных грузов требует дополнительного времени.

В этот раз опоздание «Еланской» многих выручило, так как в кассах об изменении места отправления предупредить пассажиров забыли и они по привычке пришли на старое место - к морвокзалу «Мурманск», к морским воротам областного центра, как любят говорить наши чиновники.

- Было бы удобно, если бы предупредили. Я приехала на морвозал. Хорошо, что меня люди подвезли, - говорит Галина Кабанчук. - Информации не было. Звонила сегодня, тоже никто не сказал, что теплоход уходит отсюда.

У Владимира Чубаканова другая версия: «Покупали билеты, сказали: «Звоните!» Почему я должна знать, где находится 14 причал, когда есть морвокзал? Люди с детьми, им приходится идти и самим и вещи на себе тащить. Без пропуска не попасть, таксистов сюда не пропускают. Машины, может, и пропускают, но надо пропуск оформлять, а там очередь.

В Мурманском морском пароходстве, которому принадлежит судно, отвечают, что пассажиры могут подниматься на борт и с пирса дальних линий, который находится на морском вокзале. В день отправления «Еланская» бывает и там. Но приходить придётся раньше, а насколько, не уточняют.

- Есть возможность осуществлять посадку с пирса дальних линий, - уверяет Дмитрий Филатов, заместитель генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство». - Там проводится посадка и высадка пассажиров, а на территории порта – грузы. Там лучшие условия для погрузо-разгрузочных операций.

«Клавдия Еланская» курсирует вдоль побережья Кольского полуострова, связывая с «большой землей» труднодоступные населённые пункты. Для жителей Островного, например, это единственный способ добраться домой. Светлана Александровна, одна из пассажирок «Еланской», даже писала письмо Путину на «горячую линию». По её словам, проблема не только в том, что людям приходиться искать причал и оформлять пропуск в рыбный порт, но и в состоянии теплохода. «Теплоход не ремонтируется, теплоходу 40 лет, - говорит Светлана Александровна. - Хочу повторно написать. Работает судно на двух двигателях. Мы выходим в море, а нам всем страшно. Все бояться сказать, а я не боюсь».

Опасения северянки понятны. Экипаж «Еланской» перевозит до12 тысяч пассажиров в год, судно ещё прослужит обществу. А ремонт проводят на теплоходе-ветеране каждый год, заверяют специалисты пароходства. Ближайший будут проводить в сентябре.

Сейчас «Еланская» в хорошем состоянии, отмечает Дмитрий Филатов, заместитель генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство»: «Мы постоянно обеспечиваем теплоход запчастями. Для нас это судно – символ морского города».