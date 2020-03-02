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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.20 19:30

Как пройдёт всенародное голосование по поправкам в Конституцию, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В этом году 22 апреля, рабочий день, среда, станет выходным. Именно в эту дату в России состоится всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Как будет проходить в Мурманске это важнейшее событие в истории государства? За какие поправки предстоит проголосовать мурманчанам? И где будет проходить голосование? Глава Мурманска Андрей Сысоев на страницах «Вечерки» рассказывает об этом историческом событии.

Более тысячи мурманчан в преддверии празднования 75-летия Великой Победы будут награждены юбилейными медалями. По желанию самих ветеранов награду им вручат на торжестве или непосредственно – на дому. Подробнее о том, как будет проходить опрос и где пройдёт торжество для мурманских ветеранов Великой Отечественной войны читайте в свежем выпуске газеты «Вечерний Мурманск».

К научным проектам мурманских школьников всерьёз присматриваются взрослые. Например, десятиклассник Роман Симановский создал программу, позволяющую определять пневмонию по рентгеновским снимкам. Молодому изобретателю помогли врачи областной клинической больницы. Об этой уникальной научной работе рассказывает свежий выпуск «Вечёрки».

В минувшие выходные Мурманск гулял на широкой Масленице. Праздничные представления прошли во всех округах города. Благодаря красочному репортажу свежей «Вечёрки» можно ещё раз окунуться в атмосферу этого народного праздника и даже найти себя на опубликованных снимках.

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Последние комментарии

Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
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Дмитрий /Мурманск/
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Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
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