Как работает в Мурманске «Парк махинаторов», знает и расскажет «Арктик-ТВ»

Город Мурманск растёт и хорошеет на глазах. А вместе с ним растут и аппетиты мурманских чиновников. А именно тех, кто отвечает за подряды на строительство парков, скверов и детских площадок.

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Я не мог принимать эту площадку и вводить её в эксплуатацию, потому что здесь ничего не соответствует проектной документации».

В проекте заявляли 700 тысяч, а сделали на 100, разницу - в карман. Такая уличная магия, как оказалось, для Мурманска дело привычное. И экономили на святом - на детях. А точнее, на детских игровых комплексах. Всех несогласных с такой работой - на выход.

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Данная площадка была первым этапом и поводом к моему дальнейшему сокращению».

И это не единственные способы заработать на подрядах по реконструкции городских зелёных зон! Дешёвые скамейки, вместо заявленных дорогих, фонари и повезёт ещё если на стройматериалы останется.

Но самое главное - история процесса.

И эту историю «Арктик-ТВ» расскажет на примере деятельности главы муниципальной организации «Мурманские городские парки и скверы» Александра Накая и директора спортивного центра «Авангард» Сергея Негоды. Более того, наглядно продемонстрируем схемы, благодаря которым парки и скверы, детские и спортивные площадки превращаются в мощное средство по перекачке бюджетных средств в карманы интересантов.

Смотрите на «Арктик-ТВ» и в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 25 февраля, в 20.00 новый специальный репортаж «Парк махинаторов».