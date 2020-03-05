Как родителю не потеряться в мире игрушек и книг, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Как в Мурманске отметят 75-летие Великой Победы и какие поправки предлагается внести в Конституцию Российской Федерации? Эти темы стали главными на первом в нынешнем году заседании городского Общественного Совета. Каким будет парад на 9 мая и что мурманчане думают о поправках в Конституцию, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Арктика традиционно считается «концом географии» и развивается не благодаря, а вопреки. И люди здесь живут, кажется, всем назло. Чтобы лучше понять самих себя и друг друга, молодёжь из северной части России и Скандинавии третий год подряд собирается в Мурманске на фестивале «Инверсия». Побывали там и журналисты «Вечёрки».

Двери бывшего Мурманского областного театра кукол в здании научной библиотеки закрылись навсегда. С 1 марта старейший профессиональный театр региона работает в собственном доме на проспекте Ленина, 27. «Вечерний Мурманск» приглашает своих читателей на прощальную экскурсию по бывшим помещениям театра.

Многие родители стараются покупать своим детям всё лучшее. Сегодня от разнообразия в детских магазинах кружится голова, а цены порой вызывают шок. Как родителю не потеряться в мире игрушек и книг, рассказывает свежая «Вечёрка».