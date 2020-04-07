Как самоизолироваться и не стать отшельником

Период самоизоляции продлится до конца апреля. Дома с детьми можно заняться теми делами, до которых в обычные дни не доходили руки. Например, организовать танцевальный флешмоб или устроить праздник непослушания. А также сейчас можно «прокачать» знания в области культуры, не выходя из дома.

Во время самоизоляции можно спать. В обычные будни на отдых категорически не хватает времени, а сейчас благодать, но это в том случае, если у вас нет маленьких детей, иначе всё время придётся проводить с чадами. А чтобы они притомились и задремали, как автор этого ролика надо танцевать под модные хиты.

Организаторы международного кинофестиваля «Северные характер» снимают в Мурманске документальный фильм о том, как город изменился во время пандемии коронавируса. Частью проекта станут видеоролики жителей региона о том, как они коротают вынужденные каникулы дома. Например, Александр Вахмистров демонстрирует невероятную меткость, и всё это он делает, не сходя с дивана. А вот Галина Мелюкова пишет об этой болезни стихи.

Уникальная возможность побывать на онлайн-концертах учреждений культуры региона есть у всех пользователей интернета. В таком формате работает, к примеру, областная филармония. Трансляции ведутся регулярно, недавно здесь показали «Сказку о потерянном времени».

Все ссылки на онлайн-концерты, лекции, мастер-классы и экскурсии представлены на портале правительства Мурманской области. Найти занятия в эти дни для детей и себя просто. Надо набраться терпения, посидеть дома и переждать время пандемии.