Как самоизолироваться, расскажут по телефону

У многих пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» болезнь протекает в лёгкой форме. Им не обязательно ложиться в больницу. Но эти люди должны оставаться дома, чтобы не распространять вирус дальше. Поэтому в Мурманской области организовали систему автоматического информирования жителей о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Раньше в отношении людей, обязанных самоизолироваться, оформлялись постановления. Решением главного санитарного врача России эта мера была отменена. Теперь жителям области с положительным диагнозом на коронавирус и контактирующим с ними, на мобильный телефон будет поступать звонок, ответив на который, северяне смогут получить информацию о правилах соблюдения самоизоляции. Это позволит оперативно оповещать население.

Александр Сергеев, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Все граждане, которые сдают биологический материал, в направлении дают согласие на какой номер телефона им сообщить результат. По нему управление уведомляет больных и контактных по месту проживания».