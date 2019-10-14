Как сделать подъезд чистым, трубы - целыми, а жизнь в доме - комфортной - знает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Как сделать подъезд чистым, трубы - целыми, а жизнь в доме - комфортной? Об этом откровенно на страницах свежей «Вечерки» рассказывают руководители жилищного предприятия «Русанова - 1».

Мурманский ультрамарафонец Максим Цыбульский из спортивного клуба «Северное сияние» победил в забеге на 50 километров. Какой курьёз случился с легкоатлетом во время регистрации?

Второй год в Кольском Заполярье идет активный сбор использованных батареек. Где в Мурманске можно сдать отслужившие свое аккумуляторы, читайте в газете «Вечерний Мурманск».