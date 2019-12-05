Как сформулировать точный прогноз на 10 и 30 лет вперед, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Десятки светящихся консолей, тысячи нарядных новогодних шаров и километры гирлянд - Мурманск продолжает прихорашиваться к Новому году. Большинство зимних украшений уже заняли свои места, но впереди мурманчан ждёт немало приятных сюрпризов. В каком убранстве наш город встретит наступающий год, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Жилстрой – это целый сериал, со своими драмами, комедиями и трагедиями, город в городе. Сегодня там сохранились названия улиц, что дали им основатели, а также чудом уцелевшие деревянные дома довоенной постройки. Об истории самого первого спального района Мурманска читайте в свежей «Вечёрке».

Через 30 лет Москва раскинется от Петербурга до Сочи, а в Мурманске будут жить и работать вахтовым методом? Как сформулировать точный прогноз на 10 и 30 лет вперед? На эти и другие актуальные вопросы современности журналисты «Вечёрки» искали ответы вместе с редактором научно-популярных сайтов Ильей Кабановым.

В России задумались над возрождением системы медицинских вытрезвителей. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который даёт регионам и муниципалитетам право создавать вытрезвители. О том, какие слухи ходили в своё время про мурманские вытрезвители и что из них оказалось правдой, читайте в «Вечернем Мурманске».