Как спасатели искали в мурманских лесах шестерых грибников, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Внимательные мурманчане заметили, что детская площадка на улице Хлобыстова разобрана. Она была установлена в 2013 году, а теперь настало время её обновления. На какие горки чаще всего покушались хулиганы и каким будет новый игровой комплекс, читайте в свежем номере «Вечёрки».

Не задался отпуск для жительницы города Апатиты. Вместо отдыха на Черноморском побережье Кавказа женщина ищет правды в полиции. Ещё весной она через Интернет купила путевку в пансионат в Абхазии. А перед самым отъездом выяснилось, что её обманули. Подробности в сегодняшнем номере городской газеты.

На улице Загородной, 28 скоро появится новый арт-объект. Мурманские художники сделают из невзрачной трансформаторной подстанции произведение искусства, которое будет радовать глаз жителям микрорайона и простым прохожим. Художники утверждают, что эта красота продержится, не смотря на мурманскую непогоду, около трех лет. О том, где ещё успели поработать мурманские уличные художники, расскажет в среду «Вечерний Мурманск».

Также читайте в свежем номере «Вечёрки»: как спасатели искали в мурманских лесах шестерых грибников? зачем офицер Северного флота увез на эвакуаторе от дилерского центра чужой автомобиль? чем закончилась потасовка двух мурманских десантников в день ВДВ?