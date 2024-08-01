Как спасти жизни себе и близким – учат в школе, учат в школе…

Лето – пора веселья, отпусков и пикников на природе. Уезжая надолго из квартиры, можно что-то забыть выключить, а после отдыха на природе – забыть потушить костёр. Все это может спровоцировать сильный пожар.

Лето – пора веселья, отпусков и пикников на природе. Уезжая надолго из квартиры, можно что-то забыть выключить, а после отдыха на природе – забыть потушить костёр. Все это может спровоцировать сильный пожар.

Как избежать таких опасных ситуаций, и спаси жизни себе и близким рассказали сотрудники МЧС воспитанникам 2-го отряда школьного лагеря.

Сергей Терновый всегда мечтал служить в МЧС и объяснять людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В этот раз специалисты приехали в 11-ю школу, чтобы рассказать детям, о том, как правильно себя вести при пожаре и на что ориентироваться при выходе из здания.

Сергей Терновый, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мурманску ГУ МЧС России по Мурманской области: «Мы расскажем о том, как возникает пожар, факторы пожара, как вести себя при пожаре, также на что ориентироваться при нахождении в здании. То, о чем я говорил, это знаки пожарной безопасности, эти знаки символизируют о том, где находятся первичные средства пожаротушения, средства спасения и знаки, которые контролируют эвакуацию из здания».

Ориентируясь на эти знаки, можно найти выход на улицу, чтобы спаси себя и своих близких. Кроме того, по ним можно узнать, где находится кнопка оповещения о ЧП и огнетушитель, которым можно ликвидировать очаг возгорания.

Кроме того, сотрудники МЧС наглядно показали детям, как нужно работать с огнетушителем. Они бывают самых разнообразных видов: водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные, углекислотные и порошковые. Чаще всего в общественных местах можно встретить углекислотные и порошковые, потому что такие варианты могут охватить большую площадь распространения огня.

Мария Смирнова, старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Мурманску ГУ МЧС России по Мурманской области: «Чаще всего мы даже агитируем, подсказываем, предлагаем людям то, что дома также необходимо иметь средства индивидуальной защиты, огнетушители, те же датчики, чтобы обезопасить себя. Если, например, любой житель Мурманска, также дети будут знать, как пользоваться огнетушителями, иметь его дома, то они могут и себя обезопасить, обезопасить и своих соседей».

Важно не только в теории понимать, как себя вести при пожаре, но и суметь применить эти знания на практике. Поэтому важно с самого детства рассказывать школьникам о правилах пожарной безопасности.