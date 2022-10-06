Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова

Валерия Смирнова - зооволонтёр из Кандалакши. Почти за два года она нашла новых хозяев около 12-ти подопечным. Владеет дополнительным образованием по специальности «Кинолог», является общественным инспектором в области обращения с животными.

Валерия во время выхаживания бездомных животных занимается их съёмкой, публикацией постов в социальных сетях, пиаром. Она администратор группы и куратор приюта «Вагончик «Собачий Ангел» в Кандалакше: https://vk.com/club171267019. В настоящее время это НКО – Кандалакшская районная благотворительная организация по защите животных «Собачий Ангел».

Публикация её постов идёт по всему региону и в Карелии.

В настоящее время Валерия Смирнова, курирует подопечную собаку по кличке Дик. Именно с этим четвероногим другом она вошла в сферу зооволонтёрства. Кличка питомца – это производное от «Дикий» - Дик, возраст 5 лет, метис. История у собаки печальная: когда питомец был ещё щенком, его в пустой квартире закрыли на 7 суток без воды и еды… Но пёс выжил, тогда хозяева истощенного до образа скелета пёсика выгнали на улицу, после чего он оказался в приюте.

Спустя пару лет его в будке увидела Валерия, которая предполагает, что собаке поджигали подушечки лап, потому что есть видимые повреждения…