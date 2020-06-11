Как стать частью команды в крупной компании – секреты раскроет Михаил Васёха

Новым героем программы «Проще говоря» станет Михаил Васёха, директор Института арктических технологий МГТУ. В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, какие технические специальности будут всегда востребованы в ближайшем будущем и раскроет секреты того, как стать частью команды в крупной компании.

Обо всём этом и многом другом пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря» с гостем Михаилом Васёхой, директором Института арктических технологий МГТУ.

Смотрите сегодня в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф