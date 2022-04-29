Как «стелс-омикрон» среагирует на майские праздники?

18 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (10), Терском районе (2) и Североморске (1).

Предпосылок для возникновения в России после майских праздников вспышки заболеваемости из-за распространения «стелс-омикрона» пока нет, однако, населению не стоит расслабляться. Такое мнение высказала ТАСС руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии центра эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Эксперт подчеркнула, что нынешняя ситуация со снижением заболеваемости «может оказаться временной». Поэтому она рекомендовала россиянам стараться соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и носить маски в помещениях с большим скоплением людей, следить за гигиеной рук, а также больше времени проводить на свежем воздухе.